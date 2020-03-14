شكرا لقرائتكم خبر عن 41 إصابة جديدة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا «كوفيد - 19» من بيينهم مواطنة عائدة من فرنسا وآخر من إيطاليا و7 حالات لمواطنين في الحجر الصحي بالمنطقة الشرقية، و14 مصري وبنغالي واحد كانوا مخالطين لحالة أعلن عنها سابقا.

وأوضحت الوزارة أن من بين الحالات مواطن كان مخالطا لحالة مصابة، أعلن عنها سابقا، ومقيم قادم من البرتغال عبر تركيا، وتم عزلهما في منشأة صحية بمدينة الرياض.

» إيران ولبنان

وقالت: هناك حالة لمواطنة قادمة من إيران عبر سلطنة عمان، ومعزولة حاليا في منشأة صحية بمحافظة الأحساء، ومواطنة قادمة من تركيا عبر لبنان، حيث قضت في لبنان 5 أيام، وكانت لديها أعراض من ليلة وصولها إلى لبنان، بعد أن قضت قبلها 6 أيام في تركيا، وتم عزلها في منشأة صحية بمدينة جدة.

و هناك حالتان لمواطنتين قادمتين من العراق، وهما معزولتان في الحجر الصحي بمحافظة القطيف، وهما من دون أعراض.

» تزايد الإصابات

من ناحيته، قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د.محمد العبدالعالي: إن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد حول العالم بلغ 126 ألف حالة، رصدت في 121 دولة، وبلغ عدد الحالات التي تعافت وشفيت 68 ألف حالة حتى الآن، وعدد الوفيات 4600 حالة.

» حالات المملكة

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وأضاف، خلال اجتماع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس «كورونا»، برئاسة وزير الصحة د.توفيق الربيعة: سجلت في المملكة حتى الآن 86 حالة مؤكدة، 7 منها ارتبطت بالقدوم من إيران، و5 حالات من العراق، و3 مروا بإيران والعراق، و24 من مصر، و1 من الفلبين مرورا بإيطاليا، وهي الحالة الوحيدة الحرجة، و5 اكتسبوا العدوى من مخالطة حالات إيجابية.

» عزل وفحص

وأضاف: إن إجمالي الموجودين في الحجر الصحي والعزل المنزلي، بلغ 2500 حالة، وإجمالي الفحوصات 4300 فحص، وإجمالي من فحصوا في المنافذ 570 ألف شخص.

» نصائح وتواصل

ولفت إلى أن مركز صحة 937، تلقى 106 آلاف اتصال عن فيروس كورونا، وأهاب بكل من كان في مناطق موبوءة، التواصل فورا مع المركز؛ للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع.

» تصحيح المفاهيم

وكشفت دراسات عن مفاهيم خاطئة عن الوقاية، منها أن الأشعة فوق البنفسجية لا تقضي على الفيروس، وأن لقاحات الالتهاب الرئوي غير فعالة، وأن الحيوانات الأليفة آمنة، وأنه لا يمكن استخدام المضادات الحيوية، ومجففات الأيدي العادية.