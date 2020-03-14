شكرا لقرائتكم خبر عن 624 ألف رغيف خبز للبنان في 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء 624,000 رغيف خبز خلال ستة أشهر على أسر اليتامى والمحتاجين السوريين واللبنانيين والفلسطينيين في شمال لبنان، ضمن برنامج مخبز الأمل الخيري. ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم جميع أشكال العون للشعوب المحتاجة في دول العالم كافة.

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