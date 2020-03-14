شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة عن خادم الحرمين.. أمير الرياض يرعى السباق الكبير للفروسية والان نبدء بالتفاصيل

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «يحفظه الله»، يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم، حفل سباق نادي الفروسية السنوي الكبير على كأس المؤسّس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - لجياد الإنتاج المحلي، بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية. وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية عن سعادة النادي ومنسوبيه برعاية خادم الحرمين الشريفين «يحفظه الله»، لهذه المناسبة الكبيرة التي تأتي امتدادًا لما يحظى به النادي وسباقاته وأنشطته من دعم كبير واهتمام بالغ من مقامه الكريم «يحفظه الله»، حيث يتشرف النادي برئاسته الفخرية التي تُعدّ عزًّا وفخرًا لوسط الفروسية.

وأكّد أن هذا الحرص المتواصل والتشجيع والدعم المستمر من القيادة الرشيدة يبرز مدى الاهتمام الكبير برياضة الفروسية، لما تمثله من قيمةٍ ومكانةٍ في المجتمع، مشيرًا سموه إلى تتويج النادي وتشريفه بالرعاية الملكية الكريمة من قبل خادم الحرمين الشريفين «يحفظه الله» لحفل سباق كأس السعودية العالمي مؤخرًا، الذي يُعدّ نقلة عظيمة في تاريخ سباقات الخيل بالمملكة والعالم أجمع، وذلك بفضل الله - عز وجل - ثم بما يوليه خادم الحرمين الشريفين من رعاية واهتمام دائمين، وبفضل متابعة وتوجيه ورؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «يحفظه الله» الذي يولي رياضة الفروسية السعودية بشكل عام وسباقات الخيل بشكل خاص حرصه ودعمه، لتأخذ مكانها اللائق عالميًا.

ونوّه سمو رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية بأهمية حفل السباق على كأس المؤسّس، الذي يحمل اسم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود «طيّب الله ثراه»، إضافة لكونه يمثل تاج البطولات الكبرى وختام المناسبات والكؤوس التي تحظى بالرعاية الكريمة من القيادة الرشيدة «أيدها الله». كما رحّب سمو رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض لهذا الحفل نيابة عن خادم الحرمين الشريفين «يحفظه الله»، معبّرًا عن سعادته وكافة العاملين بالنادي بتشريف سموه هذه المناسبة الكبيرة للفروسية.