شكرا لقرائتكم خبر عن 450 سلة غذائية لكسلا السودانية والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية أول أمس 450 سلة غذائية في محلية غرب كسلا بولاية كسلا السودانية بحضور عدد من المسؤولين السودانيين، استفاد منها 2,700 فرد.

ويأتي ذلك في إطار الدعم السعودي المقدم من المملكة من خلال المركز للشعب السوداني الشقيق بمختلف المجالات.