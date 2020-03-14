شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان»: تراجع ظاهرة العنف الأسري والان نبدء بالتفاصيل

شدد نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان عبدالعزيز الخيال على أهمية تضافر الجهود بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للتصدي لظاهرة «العنف الأسري» التي تراجعت في الفترة الأخيرة مقارنة بالسابق.

وأشار خلال افتتاحه ورشة العمل التي نظمها فرع الهيئة بمنطقة الحدود الشمالية عن موضوع «العنف الأسري» بحضور ممثلي الجهات المختصة ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من المهتمين؛ إلى أن صدور العديد من الأُطر النظامية والمؤسسية ذات الصلة أسهم مساهمة فاعلة في التقليل من هذه الظاهرة في مجتمعنا مقارنة بالسنوات الماضية؛ حيث نصت الأنظمة على عقوبات رادعة مستهدفة حماية أفراد الأسرة من كافة أشكال العنف والإيذاء وتحقيق مناخ آمن وسليم لها. فيما شاركت عدد من الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني بأوراق العمل تم خلالها استعراض أبرز أسباب العنف الأسري وطرق معالجته.

وكان وفد هيئة حقوق الإنسان برئاسة الخياّل زار مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بعرعر، واطلع على أقسام المستشفى من العيادات الخارجية والطوارئ ومركز الأورام وقسم العمليات والاستعداد لمكافحة وباء الكورونا والاحتياطات اللازمة لمواجهته، فيما التقى بالمراجعين والمرضى والمنومين ووقف على الخدمات المقدمة لهم للتأكد من تمتعهم بحقوقهم التي كفلها لهم النظام.