شكرا لقرائتكم خبر عن «تعداد السعودية 2020» مؤجل حتى إشعار آخر والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، أمس، تعليق «مرحلة العد الفعلي» لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020 «تعداد السعودية 2020» حتى إشعار آخر.

وأوضحت الهيئة أن تعليق «مرحلة العد الفعلي» يأتي وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس «كورونا» الجديد ومنع انتشاره، وانطلاقا من حرص الهيئة على صحة الأسر والعاملين في الميدان من منسوبيها والمتعاونين، وضمان سلامتهم. تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للإحصاء قد أنهت جميع المراحل التي تسبق «مرحلة العد الفعلي» وصولا لمرحلة ترقيم المباني والوحدات العقارية، وحصر الأسر مع نهاية يوم الجمعة الماضي الموافق 11-7-1441هـ.