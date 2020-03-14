شكرا لقرائتكم خبر عن علاج نفسي للحالات في «مركزي القطيف» والان نبدء بالتفاصيل
وحول مستجدات الحالة الصحية للمصابين في مستشفى القطيف المركزي، ذكر أن الوضع مستقر حاليا، والحالات تتلقى العلاج بحسب التوصيات المتبعة، مشيرا إلى وجود إشراف من وزارة الصحة وإدارة التجمع الصحي، ومتابعة دقيقة من إمارة المنطقة الشرقية بشكل مباشر.
وأضاف إنه من المتوقع استمرار الاحترازات التي قامت بها حكومة المملكة من كل الجهات «الصحية، والأمنية» على أعلى المستويات، لاتخاذ كافة الاحتياطات لتقليل نسبة العدوى، وحتى لا يتفاقم الفيروس مثل باقي الدول، خاصة أن ما تم تقديمه من إجراءات أصبح مثالا عالميا، حيث إن نسبة الشفاء المرصودة عالميا تصل لأكثر من 90 %.
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