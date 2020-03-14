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علاج نفسي للحالات في «مركزي القطيف»

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أكد المدير التنفيذي لمستشفى القطيف المركزي د. رياض الموسى لـ ”الخليج 365”، الاستعانة بالعلاج النفسي للمصابين بفيروس «كورونا»، ضمن كافة أشكال العلاج التي تقدّم لهم أثناء مكوثهم في الحجر الصحي.

وحول مستجدات الحالة الصحية للمصابين في مستشفى القطيف المركزي، ذكر أن الوضع مستقر حاليا، والحالات تتلقى العلاج بحسب التوصيات المتبعة، مشيرا إلى وجود إشراف من وزارة الصحة وإدارة التجمع الصحي، ومتابعة دقيقة من إمارة المنطقة الشرقية بشكل مباشر.

وأضاف إنه من المتوقع استمرار الاحترازات التي قامت بها حكومة المملكة من كل الجهات «الصحية، والأمنية» على أعلى المستويات، لاتخاذ كافة الاحتياطات لتقليل نسبة العدوى، وحتى لا يتفاقم الفيروس مثل باقي الدول، خاصة أن ما تم تقديمه من إجراءات أصبح مثالا عالميا، حيث إن نسبة الشفاء المرصودة عالميا تصل لأكثر من 90 %.

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