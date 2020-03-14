، تطورات كورونا: الأولى بجواتيمالا.. والثامنة بالمغرب.. وإغلاق حدود قبرص ،

محمد بن مسعود - الدمام - في نشرة مختصرة حول انتشار الفيروس المستجد حول العالم

أعلنت وزارة الصحة المغربية أمس تسجيل ثامن حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد لدى مواطنة فرنسية بالغة من العمر 64 سنة.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة المغربية أن الأمر يتعلق بمواطنة فرنسية، وصلت إلى مدينة تارودانت يوم الاثنين 2 مارس قادمة من فرنسا، وظهرت عليها أعراض المرض يوم 10 مارس الجاري.

وتابع البيان بأن المصابة توجَد حاليًا تحت الرعاية الصحية بأحد مستشفيات مدينة أغادير؛ إذ تم التكفل بها وفقًا للإجراءات الصحية المعتمدة في مثل هذه الحالات، إضافة إلى القيام بإجراءات البحث عن الأشخاص الذين خالطوا المصابة.

من جانبه، أكد رئيس جواتيمالا أليخاندرو جياماتي أمس أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وصل إلى الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى.

وقال جياماتي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أعلن رسميًّا دخول فيروس كورونا إلى جواتيمالا". مضيفًا بأنه سيتم نقل المريض إلى مستشفى في فيلا نويفا، وهي مدينة بالقرب من العاصمة.

في الغضون، أعلن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس إغلاق حدود بلاده أسبوعين أمام الأجانب تحسبًا لانتشار فيروس كورونا المستجد، على أن يُستثنى من هذا القرار المقيمون قانونًا في الجزيرة، والعاملون فيها، والطلاب.

وقال في خطاب متلفز: "إن دخول (الأراضي) محظورٌ لأسبوعين على أي مواطن ليس قبرصيًّا وليس مقيمًا، أو لا يعمل في الجزيرة بوصفه أوروبيًّا أو مواطنًا من دولة أخرى".فيروس كورونا الجديد