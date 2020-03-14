، بعد قرار تعليق الدراسة حرصًا على سلامة المبتعثين.. تعرَّف على توصيات المحلقية الثقافية بأمريكا ،

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أكدت الملحقية الثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية أنه حرصًا على سلامة المبتعثين فقد تم تشكيل فريق من المختصين للتعامل مع أزمة فيروس كورونا؛ وذلك تماشيًا مع قرارات بعض الولايات التي أعلنت حالة الطوارئ؛ وتم إغلاق مدارسها وجامعاتها، وتحويل الدراسة إلى دراسة بُعد مؤقتًا.
وتفصيلاً، أوصى الفريق المشكَّل بأنه نظرًا لانتشار الوباء عالميًّا، وليس هناك بلد أكثر أمنًا من الآخر، إضافة إلى احتمالية زيادة فرص الإصابة بسبب السفر، وعدم صدور بيان من إدارة الهجرة حيال عودة المبتعثين في حالة مغادرتهم بهذا الوقت؛ لذا نوصي الجميع باتباع توصيات السلطات الصحية للوقاية، وإكمال الدراسة عن بُعد في أماكن وجودهم.
وأضافت الملحقيةب أنه سيتم التوقف المؤقت عن استقبال المراجعين في مبنى الملحقية، والاستعاضة عن ذلك بتوفير اتصال مرئي بمركز خدمة المبتعثين للتواصل عن بُعد مع الطلاب، وتنفيذ ومتابعة طلباتهم، وسيتم توفير رابط الاتصال لجميع المبتعثين قريبًا، ويتم العمل بهذه الطريقة حتى إشعار آخر.
وتمنت الملحقية للجميع السلامة، واتباع إجراءات الوقاية الصادرة من السلطات الرسمية في كل ولاية، وفي حالة الطوارئ يمكن التواصل عبر هاتف الطوارئ للملحقية الثقافية، وكذلك هواتف الطوارئ للسفارة والقنصليات.فيروس كورونا الجديد الملحقية الثقافية في أمريكا تعليق الدراسة
بعد قرار تعليق الدراسة حرصًا على سلامة المبتعثين.. تعرَّف على توصيات المحلقية الثقافية بأمريكاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-14
أكدت الملحقية الثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية أنه حرصًا على سلامة المبتعثين فقد تم تشكيل فريق من المختصين للتعامل مع أزمة فيروس كورونا؛ وذلك تماشيًا مع قرارات بعض الولايات التي أعلنت حالة الطوارئ؛ وتم إغلاق مدارسها وجامعاتها، وتحويل الدراسة إلى دراسة بُعد مؤقتًا.
وتفصيلاً، أوصى الفريق المشكَّل بأنه نظرًا لانتشار الوباء عالميًّا، وليس هناك بلد أكثر أمنًا من الآخر، إضافة إلى احتمالية زيادة فرص الإصابة بسبب السفر، وعدم صدور بيان من إدارة الهجرة حيال عودة المبتعثين في حالة مغادرتهم بهذا الوقت؛ لذا نوصي الجميع باتباع توصيات السلطات الصحية للوقاية، وإكمال الدراسة عن بُعد في أماكن وجودهم.
وأضافت الملحقيةب أنه سيتم التوقف المؤقت عن استقبال المراجعين في مبنى الملحقية، والاستعاضة عن ذلك بتوفير اتصال مرئي بمركز خدمة المبتعثين للتواصل عن بُعد مع الطلاب، وتنفيذ ومتابعة طلباتهم، وسيتم توفير رابط الاتصال لجميع المبتعثين قريبًا، ويتم العمل بهذه الطريقة حتى إشعار آخر.
وتمنت الملحقية للجميع السلامة، واتباع إجراءات الوقاية الصادرة من السلطات الرسمية في كل ولاية، وفي حالة الطوارئ يمكن التواصل عبر هاتف الطوارئ للملحقية الثقافية، وكذلك هواتف الطوارئ للسفارة والقنصليات.
14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
01:51 AM
شكَّلت فريقًا من المختصين للتعامل مع أزمة كورونا
أكدت الملحقية الثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية أنه حرصًا على سلامة المبتعثين فقد تم تشكيل فريق من المختصين للتعامل مع أزمة فيروس كورونا؛ وذلك تماشيًا مع قرارات بعض الولايات التي أعلنت حالة الطوارئ؛ وتم إغلاق مدارسها وجامعاتها، وتحويل الدراسة إلى دراسة بُعد مؤقتًا.
وتفصيلاً، أوصى الفريق المشكَّل بأنه نظرًا لانتشار الوباء عالميًّا، وليس هناك بلد أكثر أمنًا من الآخر، إضافة إلى احتمالية زيادة فرص الإصابة بسبب السفر، وعدم صدور بيان من إدارة الهجرة حيال عودة المبتعثين في حالة مغادرتهم بهذا الوقت؛ لذا نوصي الجميع باتباع توصيات السلطات الصحية للوقاية، وإكمال الدراسة عن بُعد في أماكن وجودهم.
وأضافت الملحقيةب أنه سيتم التوقف المؤقت عن استقبال المراجعين في مبنى الملحقية، والاستعاضة عن ذلك بتوفير اتصال مرئي بمركز خدمة المبتعثين للتواصل عن بُعد مع الطلاب، وتنفيذ ومتابعة طلباتهم، وسيتم توفير رابط الاتصال لجميع المبتعثين قريبًا، ويتم العمل بهذه الطريقة حتى إشعار آخر.
وتمنت الملحقية للجميع السلامة، واتباع إجراءات الوقاية الصادرة من السلطات الرسمية في كل ولاية، وفي حالة الطوارئ يمكن التواصل عبر هاتف الطوارئ للملحقية الثقافية، وكذلك هواتف الطوارئ للسفارة والقنصليات.
، بعد قرار تعليق الدراسة حرصًا على سلامة المبتعثين.. تعرَّف على توصيات المحلقية الثقافية بأمريكا ،
المصدر : الخليج 365
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