محمد بن مسعود - الدمام - تكريم "النفيعي" بمناسبة تقاعده بشرطة الفيصلية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-14 كرّم منسوبو مخفر شرطة الفيصلية بعشيرة زميلهم الرقيب محمد سعود النفيعي، بعد تقاعده عن العمل بعد سنوات قضاها في خدمة الدين والوطن. 14 مارس 2020 - 19 رجب 1441 01:30 AM Advertisements كرّم منسوبو مخفر شرطة الفيصلية بعشيرة زميلهم الرقيب محمد سعود النفيعي، بعد تقاعده عن العمل بعد سنوات قضاها في خدمة الدين والوطن. ، تكريم "النفيعي" بمناسبة تقاعده بشرطة الفيصلية ،

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