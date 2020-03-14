، بالفيديو.. وزير الصحة يطبِّق إجراءات الوقاية من كورونا عمليًّا: النظر سلام ،

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رصد مقطع فيديو متداوَل لوزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، مبادلته مجموعة من الشخصيات التحية على طريقة التوعية "النظر سلام"؛ وذلك تنفيذًا منه قبل غيره للتوعية والاحتراز من فيروس كورونا.
وجاء في المقطع أن الوزير خلال وجوده في أحد الاجتماعات تبادل التحية بطريقة وقائية من الفيروس على طريقة "دون مصافحة"، وهو الأمر الذي يجب الاقتداء به كإجراء احترازي من انتقال الفيروسات.
وكان وزير الصحة قد غرّد قائلاً: اهتمامكم بالوقاية يساعد في حمايتكم، وحماية مَن تحبون. ونصح بتجنُّب المصافحة، وتجنُّب الأماكن المزدحمة، وعزل النفس مباشرة عند وجود أي أعراض إنفلونزا، والاتصال بـ٩٣٧، والاهتمام بنظافة اليدَيْن؛ لأنهما أكبر ناقل للعدوى. فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة وزير الصحة توفيق الربيعة
بالفيديو.. وزير الصحة يطبِّق إجراءات الوقاية من كورونا عمليًّا: النظر سلاممحمد المواسي الخليج 365 2020-03-14
رصد مقطع فيديو متداوَل لوزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، مبادلته مجموعة من الشخصيات التحية على طريقة التوعية "النظر سلام"؛ وذلك تنفيذًا منه قبل غيره للتوعية والاحتراز من فيروس كورونا.
وجاء في المقطع أن الوزير خلال وجوده في أحد الاجتماعات تبادل التحية بطريقة وقائية من الفيروس على طريقة "دون مصافحة"، وهو الأمر الذي يجب الاقتداء به كإجراء احترازي من انتقال الفيروسات.
وكان وزير الصحة قد غرّد قائلاً: اهتمامكم بالوقاية يساعد في حمايتكم، وحماية مَن تحبون. ونصح بتجنُّب المصافحة، وتجنُّب الأماكن المزدحمة، وعزل النفس مباشرة عند وجود أي أعراض إنفلونزا، والاتصال بـ٩٣٧، والاهتمام بنظافة اليدَيْن؛ لأنهما أكبر ناقل للعدوى.
14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
01:15 AM
14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
01:52 AM
نشر عددًا من النصائح عبر حسابه في تويتر
رصد مقطع فيديو متداوَل لوزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، مبادلته مجموعة من الشخصيات التحية على طريقة التوعية "النظر سلام"؛ وذلك تنفيذًا منه قبل غيره للتوعية والاحتراز من فيروس كورونا.
وجاء في المقطع أن الوزير خلال وجوده في أحد الاجتماعات تبادل التحية بطريقة وقائية من الفيروس على طريقة "دون مصافحة"، وهو الأمر الذي يجب الاقتداء به كإجراء احترازي من انتقال الفيروسات.
وكان وزير الصحة قد غرّد قائلاً: اهتمامكم بالوقاية يساعد في حمايتكم، وحماية مَن تحبون. ونصح بتجنُّب المصافحة، وتجنُّب الأماكن المزدحمة، وعزل النفس مباشرة عند وجود أي أعراض إنفلونزا، والاتصال بـ٩٣٧، والاهتمام بنظافة اليدَيْن؛ لأنهما أكبر ناقل للعدوى.
، بالفيديو.. وزير الصحة يطبِّق إجراءات الوقاية من كورونا عمليًّا: النظر سلام ،
المصدر : الخليج 365
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