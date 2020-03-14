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بالفيديو.. وزير الصحة يطبِّق إجراءات الوقاية من كورونا عمليًّا: النظر سلام

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محمد بن مسعود - الدمام - نشر عددًا من النصائح عبر حسابه في تويتر

رصد مقطع فيديو متداوَل لوزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، مبادلته مجموعة من الشخصيات التحية على طريقة التوعية "النظر سلام"؛ وذلك تنفيذًا منه قبل غيره للتوعية والاحتراز من فيروس كورونا.

وجاء في المقطع أن الوزير خلال وجوده في أحد الاجتماعات تبادل التحية بطريقة وقائية من الفيروس على طريقة "دون مصافحة"، وهو الأمر الذي يجب الاقتداء به كإجراء احترازي من انتقال الفيروسات.

وكان وزير الصحة قد غرّد قائلاً: اهتمامكم بالوقاية يساعد في حمايتكم، وحماية مَن تحبون. ونصح بتجنُّب المصافحة، وتجنُّب الأماكن المزدحمة، وعزل النفس مباشرة عند وجود أي أعراض إنفلونزا، والاتصال بـ٩٣٧، والاهتمام بنظافة اليدَيْن؛ لأنهما أكبر ناقل للعدوى. فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة وزير الصحة توفيق الربيعة

بالفيديو.. وزير الصحة يطبِّق إجراءات الوقاية من كورونا عمليًّا: النظر سلام

محمد المواسي الخليج 365 2020-03-14

رصد مقطع فيديو متداوَل لوزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، مبادلته مجموعة من الشخصيات التحية على طريقة التوعية "النظر سلام"؛ وذلك تنفيذًا منه قبل غيره للتوعية والاحتراز من فيروس كورونا.

وجاء في المقطع أن الوزير خلال وجوده في أحد الاجتماعات تبادل التحية بطريقة وقائية من الفيروس على طريقة "دون مصافحة"، وهو الأمر الذي يجب الاقتداء به كإجراء احترازي من انتقال الفيروسات.

وكان وزير الصحة قد غرّد قائلاً: اهتمامكم بالوقاية يساعد في حمايتكم، وحماية مَن تحبون. ونصح بتجنُّب المصافحة، وتجنُّب الأماكن المزدحمة، وعزل النفس مباشرة عند وجود أي أعراض إنفلونزا، والاتصال بـ٩٣٧، والاهتمام بنظافة اليدَيْن؛ لأنهما أكبر ناقل للعدوى.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441

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01:15 AM

اخر تعديل

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441

01:52 AM

نشر عددًا من النصائح عبر حسابه في تويتر

رصد مقطع فيديو متداوَل لوزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، مبادلته مجموعة من الشخصيات التحية على طريقة التوعية "النظر سلام"؛ وذلك تنفيذًا منه قبل غيره للتوعية والاحتراز من فيروس كورونا.

وجاء في المقطع أن الوزير خلال وجوده في أحد الاجتماعات تبادل التحية بطريقة وقائية من الفيروس على طريقة "دون مصافحة"، وهو الأمر الذي يجب الاقتداء به كإجراء احترازي من انتقال الفيروسات.

وكان وزير الصحة قد غرّد قائلاً: اهتمامكم بالوقاية يساعد في حمايتكم، وحماية مَن تحبون. ونصح بتجنُّب المصافحة، وتجنُّب الأماكن المزدحمة، وعزل النفس مباشرة عند وجود أي أعراض إنفلونزا، والاتصال بـ٩٣٧، والاهتمام بنظافة اليدَيْن؛ لأنهما أكبر ناقل للعدوى.

، بالفيديو.. وزير الصحة يطبِّق إجراءات الوقاية من كورونا عمليًّا: النظر سلام ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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