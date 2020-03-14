غضب بـ(التواصل الاجتماعي) ضد معذب القط الأسود. ومطالبات بالقبض عليه

طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الهيئة السعودية لحماية الحياة الفطرية بالتحقيق وإيقاف ما أسموه الهمجية بعد ظهور أحد مشاهير اليوتيوب في السعودية في مقطع فيديو وهو يعذب قطًا أسود، ويشغل صوتًا عاليًا بالقرب منه، لإثبات أنه جني! الأمر الذي وصل بعدد مشاهدات المقطع مشاهداته 2 مليون مشاهدة.

وأثار فيديو تعذيب القط استياء رواد التواصل، مطالبين بالقبض على معذب القط واتخاذ الإجراء اللازم حيال فعلته، خصوصًا أن عدد من متابعي اليوتيوبر من الأطفال وخوفًا من التقليد من فعلتهم.

هذا وطالب مستخدمو مواقع التواصل بالتدخل العاجل بعد أن أصبحت ظاهرة تعذيب الحيوانات وتوثيقها ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتكرَّر في الآونة الأخيرة بشكل ملفت للنظر، بل إن بعض الشباب أخذوا يتسابقون على تعذيب العديد من الحيوانات، سواءً المفترسة منها أو الأليفة.

يذكر أنه وفقًا للمادة الثانية من قانون ولائحة الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون الخليجي تنص على أنه يجب على ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها اتخاذ جميع الاحتياطات التي تضمن عدم الإضرار أو إلحاق

الأذى، أو التسبب في ألم ومعاناة للحيوانات، وعرضه على الطبيب البيطري بين فترة وأخر