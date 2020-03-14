بالصور.. موارد وتنمية الرياض يُطلق حملة لتوعية المجتمع بفيروس كورونا المستجد

أطلق فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، حملته التثقيفية الميدانية صحة وطن التي تستهدف التوعية بفيروس كورونا الجديد.

الحملة انطلقت، مساء أمس الخميس، بالتعاون مع فريق رؤية وطن التطوعي، وبالشراكة مع المستشفى السعودي الألماني.

وللوقوف على جاهزية الحملة وكامل الاستعدادات، بدأت الحملة التي تمتد ثلاثة أيام، باجتماع تنسيقي بين مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي، ومساعده علي بن سعد القباني، إضافة إلى مدير العلاقات بالفرع طارق العبودي، وقائد فريق رؤية وطن موسى حردي، ومديرة علاقات المستشفى السعودي الألماني كاملة الحسن.

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وعقب انتهاء الاجتماع التنسيقي، انطلق فريق الحملة إلى الأماكن العامة، وبعض الأحياء في المنطقة لتوزيع المنشورات الإرشادية والكتيبات التوعوية، التي تتحدث عن الفيروس والفئات الأكثر عرضه للإصابة به، وطرق انتقاله والوقاية منه والخطوات الواجب اتباعها، كما تم توزيع أدوات الوقاية والتطهير اللازمة مثل الأقنعة الطبية والقفازات الواقية والمعقمات وغيرها من الأدوات.

ومن ناحيته، أوضح مدير فرع الوزارة بالمنطقة، أن العدد التقديري للمستفيدين من الحملة قد يصل إلى ما يقارب (2000) شخص، وعدد المشاركين في تنفيذها (60) متطوعًا ومتطوعة، تم توزيعهم على عشرة مواقع في أحياء الرياض.

وأشار مدير الفرع إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن الخطط والإجراءات الوقائية التي اعتمدها فرع وزارة الموارد والتنمية بالرياض مؤخرًا بالشراكة مع بعض الجهات الحكومية والأهلية والتطوعية ذات العلاقة؛ للاستفادة من خبراتهم في مجال التوعية الصحية عن فيروس كورونا، والوقوف مع الدولة في التصدي لمخاطر انتشاره.