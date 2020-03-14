التعليم: خيارات متعددة في المدارس الافتراضية لاستكمال رحلة الطلاب الدراسية

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الجمعة، توافّر خيارات متعددة في المدرسة الافتراضية؛ لاستكمال رحلة الطلاب التعليمية، مشيدة بتفاعلهم وأولياء أمورهم ومعلميهم مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد

وعبر صفحتها الرسمية على تويتر، أوضحت الوزارة أنه منذ اليوم الأول لقرار تعليق الدراسة كإجراء احترازي لا يدعو إلى القلق، بسبب تداعيات فيروس كورونا، تم تقديم بدائل متنوعة للرحلة التعليمية لتعويض أي فاقد، حيث تم توفير البدائل المناسبة عن بُعد؛ من خلال عدة خيارات تقدمها المدرسة الافتراضية في أي وقت ومكان ممكن، وفق جداول دراسية معلنة.

وكشفت الوزارة، عن أن المدرسة الافتراضية تضم 19 قناة من قنوات عين، يتناوب على تقديمها 127 معلمًا لشرح 122 مادة يوميًا، وذلك على تردد عربسات 12437 عمودي في بث مباشر من الساعة 8 صباحًا إلى 12.30 ظهرًا، ويعاد مسجلًا طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على يوتيوب.

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ولفتت الوزارة إلى أن بوابة عين الإثرائية تقدم خدمة دروس بشكل افتراضي مع معلمين وخدمة الكتب التفاعلية، والتقويم الذاتي، كذلك تقدم بوابة المستقبل، للمسجلين فيها أدوات تواصل بين المعلم والطالب عبر دروس تفاعلية في أي وقت؛ من خلال 3700 مدرسة موزعة على 33 إدارة تعليمية في مناطق ومحافظات المملكة، بمشاركة 100 ألف معلم يتواصلون مع طلابهم.

وأكدت الوزارة أنها ستتيح أدوات جديدة للمدرسة الافتراضية، من خلال منظومة التعليم الموحدة، والتي تعطي الطالب خيارات أخرى لتلقي دروس عين والجانب الإثرائي المتعلق بها، دون إلزام أو تسجيل للحضور، حيث ستقوم الوزارة بإرسال الرسائل الإرشادية للمستفيدين من طلاب ومعلمين للدخول إلى المنظومة، والاستفادة من عناصرها التعليمية.

وأشادت الوزارة بمستوى تفاعل الطلاب وأولياء الأمور في الاستفادة من خيارات المدرسة التفاعلية، مؤكدة أنه لا توجد اختبارات فترية أو تقويم أداء أو حل للواجبات في المرحلة الحالية من العمل بالمدرسة الافتراضية، لكنها تهدف إلى تحقيق مشاركة وتفاعل الجميع من تمكين الطلاب والطالبات من استكمال رحلتهم التعليمية، كما أن لديها خططًا وبدائل وفق المستجدات؛ سيتم العمل بها تبعًا للظروف الراهنة، وما توصي به اللجنة المعنية بفيروس كورونا.