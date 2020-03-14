قاعات مناسبات تعيد العربون لزبائنها وتجدول مناسباتها

بينما أعلنت وزارة الداخلية تعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح أو الاستراحات أو قاعات المناسبات والفنادق، اعتبارا من الجمعة 18 رجب 1441، الموافق 13 مارس 2020، تجاوبت العديد من قصور الأفراح مع القرار، وتواصلت مع أصحاب المناسبات وأبلغتهم بإلغاء حجوزاتهم، وجرى التفاهم على إعادة المبالغ المدفوعة «العربون»، أو التأجيل إن رغبوا في ذلك حتى تتضح الصورة بشكل أكبر.

التفاهم مع الزبائن

أربك القرار الزواجات والمناسبات التي كان من المقرر أقامتها الجمعة والسبت، فيما أبدى أصحاب القصور رغبتهم في السماح لهم بيومين على الأقل حتى يتم التفاهم مع الزبائن بشأن الحجوزات السابقة والتنسيق حول ذلك.

مناسبة عائلية

ففي جدة، استعدت قاعات أفراح بليلة بديلة للمتزوجين حال انتهاء الظرف، بينما استكمل متزوجون جدد أفراحهم على أن تقتصر المناسبة على عائلتي العروسين داخل المنزل، وبادروا بالاعتذار من الضيوف عبر الواتساب، كذلك ألغت مطابخ الحجوزات الخاصة بوجبات العشاء وأوقفت أعمال التجهيز، والتزمت محلات الحلويات والتجهيزات بالقرار وأعادت «العربون» للعرسان.

إلغاء الحجز

تفاعل عدد من المتزوجين في عسير مع القرار، وأبلغوا الأصدقاء والزملاء والأقارب الذين وجهت لهم الدعوات من كافه المناطق، وقال عبدالله القحطاني: تم إلغاء حجز زواجي استجابة لقرارات الدولة، إذ إن السلامة مطلب للجميع، وأضاف عريس آخر كان من المقرر عقد قرانه مساء الجمعة: أبلغنا بعض الضيوف بعدم الحضور، وسيقتصر الأمر على العائلة دون فقرات للحفل حتى يخرج الجميع بسلامة وصحة. كما تفاجأ عدد من المسافرين من مناطق أخرى لحضور حفلات زواج لأقاربهم بإلغاء الحفل، وقال المواطن محمد آل عيفة إنه وأسرته حجزوا من الرياض إلى أبها ذهابا وعودة لحضور حفل أحد أقاربهم، واضطروا للإلغاء حفاظا على سلامة الجميع.

التزام بالقرار

شهدت قصور الأفراح بمنطقة عسير التزاما بقرار وزارة الداخلية بمنع التجمعات والحشود البشرية احترازيا، وبادرت مكاتب قصور الأفراح إلى الاتصال بأصحاب مناسبات الزواجات وغيرها وإبلاغهم بالقرار، وقال أحمد صلاح، الذي يعمل بأحد قصور الأفراح: تم التواصل مع أصحاب المناسبات وإبلاغهم، وتفاجأت بأن البعض كان يتوقع أن الأمر مجرد «مقلب» من أحد أصحابه، وتعبنا كثيرا في إقناعه ووصل به الأمر برفض المفاهمة هاتفيا والحضور لدينا في مكتب التأجير الخاص بالقصر، والتأكد أن الأمر واقع وليس مجرد مزحة ثقيلة.

وحول الحالات التي يصر فيها أصحاب المناسبة على إقامة الزواج، أوضح أنه سيتم توقيعهم على تعهد بتحمل مسؤولية الرفض أو استدعاء الجهات الأمنية وهي من تتولى الأمر، ولا نستطيع أن ندخل في عراك مع أحد.

تأجيل وإلغاء

في المقابل أكد أحد ملاك القصور أن القرار ملزم واحترازي، ويجب على الجميع الالتزام به، وسنبقى ملتزمين بعدم التأجير حتى تحدد مدة الإشعار الآخر التي ذكرها البيان.

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وحول آلية التعامل مع أصحاب الزواجات، قال: تمت المفاهمة معهم على إعادة المبالغ لهم، لأننا لم نتحمل بعد أي تكاليف تشغيل، وأضاف: بعض الزواجات المجدولة خلال الأسابيع المقبلة تم التفاهم معهم على التأجيل، إن رغبوا في ذلك حتى تتضح الصورة بشكل أكبر أو إلغاء الحجز.

خصومات وعروض

استجاب ملاك قاعات وقصور الأفراح بمنطقة جازان للتوجيهات الصادرة من وزارة الداخلية، وأكد عبدالرحمن كريري مالك إحدى قاعات المناسبات بصامطة، أن قرار تعليق إقامة المناسبات لا مجال للمناقشة بشأنه، موضحا أنهم تواصلوا مع زبائنهم فور صدور القرار، وأعادوا الأموال و«العرابين» لهم، وهو ما أكده عدد من ملاك القاعات بجازان، مبينين أن خيار استرداد كامل المبلغ حق متاح لزبائنهم، فيما أوضح ماهر مباركي مالك عدد من قصور الأفراح توفيرهم عددا من البدائل لزبائنهم بعد صدور القرار، منها خيار استرداد كامل المبلغ، أو خيار تأجيل المناسبة وإعادة جدولتها لما بعد صدور توجيهات جديدة بالسماح بذلك، مع تقديم خصومات وعروض للزبائن تصل إلى 30%.

خيارات وبدائل

- إعادة مقدم الحجز «العربون»

- تأجيل المناسبة وإعادة جدولتها

- تقديم خصومات وعروض للزبائن حال التأجيل

- أسر اكتفت بإقامة المناسبة في المنزل

- اقتصار دعوات المناسبات على الأقارب

- مطابخ ألغت حجوزات وجبات العشاء وأوقفت أعمال التجهيز