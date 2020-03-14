السعودية اليوم / رئيس الوزراء المصري يوجه بتعطيل الدراسة غدا بسبب حالة الطقس



القاهرة 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واس

وجه رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي جميع المحافظين بمنح غداً السبت إجازة للمدارس والجامعات، حتى تستطيع الأجهزة المعنية التعامل مع آثار وتداعيات الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد.

وأوضح الدكتور مدبولي خلال ترؤسه اليوم غرفة إدارة الأزمات، -أن هناك تنسيق كامل بين كافة أجهزة الدولة لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية غير المسبوقة في تاريخ مصر، وذلك لحدوثها في جميع المحافظات والتي نتج عنها حوالي 20 حالة وفاة.

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01:19ت م

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