

مكسيكو سيتي 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واس

أكد رئيس جواتيمالا أليخاندرو جياماتي اليوم، أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وصل إلى الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى.

وقال جياماتي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أعلن رسمياً دخول فيروس كورونا إلى جواتيمالا" ، مضيفًا أنه سيتم نقل المريض إلى مستشفى في فيلا نويفا ، وهي مدينة بالقرب من العاصمة.

//انتهى//

01:13ت م

0166





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس جواتيمالا يؤكد أول حالة إصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.