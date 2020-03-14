السعودية اليوم / الصحة المصرية: تسجيل اليوم 13 حالة إيجابية لفيروس كورونا



القاهرة 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم عن تسجيل 13 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، أن ال 13 حالة من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، حيث تم اكتشافهم ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن الحالات لـ 5 مصريين و8 أجانب من جنسيات مختلفة.

ولفت مجاهد الانتباه إلى تعافى شخص “أجنبي " من الإصابة ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 21 حالة حتى اليوم، بالإضافة 5 حالات ثبت سلبية اصابتها بالفيروس، بعد اجراء التحاليل لها ليرتفع بذلك عدد تلك الحالات من 27 الي 32 حالة.

وكشف مجاهد أن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 93 حالة من ضمنهم 21 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، وحالتي وفاة أحدها لسيدة المصرية توفيت أمس، والأخرى للألماني الجنسية توفي يوم الأحد الماضي.

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