السعودية اليوم / الصحة العمانية تعلن عن الإصابة الـ 20 بفيروس كورونا المستجد



مسقط 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل حالة إصابة جديدة بمرض فيروس کورونا ۲۰۱۹ (19-COVID) لمواطن مرتبطة بالسفر إلى إيران وحالته مستقرة.

وأوضحت الوزارة أن العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة ۲۰ حالة ۱۸ منها مرتبطة بالسفر إلى إيران وحالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى إيطاليا وجار التقصي الوبائي عن الحالة قبل الأخيرة.

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