السعودية اليوم / ليبيا تعلق الدراسة لمدة 15 يوم كإجراء احترازي لفيروس كرونا



طرابلس 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واس

أعلن وزير التعليم الليبي المكلف محمد عماري مساء اليوم، تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية بجميع مراحلها، والذي جاء بعد تشاور المجلس الرئاسي و وزيري الصحة و التعليم واعتباره إجراءًا احترازيًا ووقائيًا ضمن حزمة من الإجراءات الوقائية و التوعية التي تقوم بها الحكومة.

كما طمأن الوزير خلال تصريحه لمكتب التواصل والإعلام بالوزارة الأسر الإدارية والتربوية التابعين للقطاع بأنه لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس الكورونا و يدعو أولياء الأمور والمعلمين والموظفين لاتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة والتقليل من التواجد في أماكن التجمعات العامة.

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