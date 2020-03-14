السعودية اليوم / إجلاء 120 لاجئا من ليبيا إلى النيجر



طرابلس 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واس

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا ، أنه تم نقل 120 لاجئًا، من ليبيا إلى النيجر، في أول رحلة إجلاء خلال العام الجاري.

وأوضحت المفوضية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه سيتم استضافة هؤلاء اللاجئين في مركز العبور التابع لها في نيامي لفترة محدودة إلى حين انتهاء إجراءاتهم للحصول على حل دائم.

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23:40ت م

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