السعودية اليوم / أمطار على محافظة حقل



تبوك 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واس

هطلت اليوم أمطار متوسطة على محافظة حقل بمنطقة تبوك، شملت مركز الوادي الجديد وضواحيه المخطط، وجله والعناب والمجيفيل والساهيه، وعلى مركز علو القصير وضواحيه الشرف، وأم حطب، والوادي الأسمر، وأودية السر، وصعاد، والنقوي، والجعيب، ارتوت على أثرها الأرض، وسالت بعض الشعاب الصغيرة، في حين ماتزال الفرصة مهيأة لهطول الأمطار.

وفي ذات السياق هطلت أمس، أمطار على مركز اللوز سال على أثرها شعيب حميض، جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

23:31ت م

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