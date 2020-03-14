السعودية اليوم / الحكومة البريطانية تؤجل موعد الانتخابات المحلية والعمدية في إنجلترا



لندن 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واس

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم تأجيل الانتخابات المحلية والعمدية في إنجلترا وويلز لمدة عام بسبب المخاوف إنتشار فيروس كرونا المستجد.

وأوضح متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان بهذا الشأن أن الانتخابات التي كان مقرر عقدها شهر مايو المقبل ستصادف ذروّة انتشار الفيروس لذا من غير العملي إجرائها في ذلك التوقيت.

مما يذكر أن عملية التصويت المعنية تشمل اختيار ممثلين لـ 118 مجلس محلي بإنجلترا وسبعة مناصب عمدية إضافة إلى أعضاء مجلس لندن ومنصب مفوّض الشرطة والجرائم في إنجلترا وويلز.

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22:51ت م

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