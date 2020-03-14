السعودية اليوم / ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كوفيد-19 في فرنسا إلى 79



باريس 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واس

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران الجمعة وفاة 18 مصابا بفيروس كورونا المستجد في فرنسا خلال الساعات ال24 الأخيرة، ما يرفع العدد الاجمالي للوفيات إلى 79.

وأضاف أن هناك 154 شخصًا في حالة حرجة، كما ارتفع عدد المصابين إلى 3661 بعدما كان 2876 مساء الخميس.

//انتهى//

22:27ت م

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