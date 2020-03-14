شكرا لقرائتكم خبر عن 3 توصيات للمبتعثين بأمريكا للوقاية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أكدت الملحقية الثقافية بالولايات المتحدة الآمريكية، تشكيل فريق من المختصين للتعامل مع أزمة كورونا.

وقالت عبر "تويتر":" حرصا على سلامة المبتعثين وتماشيا مع قرارات بعض الولايات التي أعلنت حالة الطوارئ وتم إغلاق مدارسها وجامعاتها وتحويل الدراسة لتكون عن بعد مؤقتا، فقد تم تشكيل فريق من المختصين للتعامل مع أزمة كورونا".

وتابعت: "نظراً لانتشار الوباء عالميا وليس هناك بلد آمن، بالاضافة الى إحتمالية زيادة فرص الاصابة بسبب السفر، وعدم صدور بيان من إدارة الهجرة حيال عودة المبتعثين في حالة مغادرتهم بهذا الوقت لذا نوصي الجميع بإتباع توصيات السلطات الصحية للوقاية وإكمال الدراسة عن بعد في أماكن تواجدهم".

وأضافت: "سيتم التوقف المؤقت عن استقبال المراجعين في مبنى الملحقية والاستعاضة عن ذلك بتوفير اتصال مرئي بمركز خدمة المبتعثين للتواصل عن بعد مع الطلاب وتنفيذ ومتابعة طلباتهم ، وسيتم توفير رابط الاتصال لجميع المبتعثين قريبا".

واستكملت: ”نتمنى للجميع السلامة ونتمنى إتباع اجراءات الوقاية الصادرة من السلطات الرسمية من كل ولاية وفي حالة الطوارئ يمكن التواصل عبر هاتف الطوارئ للملحقية الثقافية وكذلك هواتف الطوارئ للسفارة والقنصليات.العمل بهذه الطريقة حتى اشعار آخر".