شكرا لقرائتكم خبر عن «ارتقاء»: مستعدون لدعم «منصات التعليم» بأجهزة الحاسب والان نبدء بالتفاصيل
وقالت المبادرة عبر "تويتر": "إشارة إلى توجيهات مجلس الإدارة، وتماشيا مع الاحترازات التى تقوم بها بلادنا العزيزة وتمكينا لكافة أبنائنا وبناتنا من مستفيدي الجمعيات الخيرية واللجان الاجتماعية ومراكز الأحياء ممن هم فى حاجة لأجهزة حاسب آلى مكتبي، وذلك للاستفادة من منصات التعليم العام والعالي لتمكينهم من مواصلة العلمية التعليمية، يسرنا تقديم أجهزة الحاسب المكتبية لكافة الجهات المستفيدة".
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