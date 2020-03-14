القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، حالة طوارئ عامة في البلاد، في مسعى للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.
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وقال ترامب في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض، إن إدارته مستمرة في جهودها الحثيثة لمواجهة الفيروس، وإنه واثق من قدرة البلاد على وقف انتشار الفيروس داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح أنّ قرار إعلان حالة الطوارئ سيتيح الوصول إلى نحو 50 مليار دولار من الأصول لمكافحة الفيروس.
وطالب المستشفيات في جميع الولايات بالتأهب لمواجهة كورونا، مشيرا إلى قدرة بلاده على مواجهة العراقيل التي تقيد قدرة الطواقم الطبية على توفير الرعاية للمرضى.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه سيتم إجراء الفحوصات الطبية للكشف عن الفيروس على 500 ألف شخص بحلول الأسبوع المقبل.
ودعا كل ولاية إلى إنشاء مراكز طوارئ بشكل فوري، كما حث المستشفيات على تفعيل خططها "لاستجابة حاجات الأمريكيين".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يخرج عن صمته.. إعلان حالة الطوارئ لمواجهة "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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