محمد بن مسعود - الدمام - لمواطن مرتبط بالسفر إلى إيران وحالته مستقرة أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل حالة إصابة جديدة بمرض فيروس کورونا ۲۰۱۹ (19-COVID ) لمواطن مرتبط بالسفر إلى إيران، وحالته مستقرة. وأوضحت الوزارة أن العدد الكلي للحالات المسجَّلة في السلطنة ۲۰ حالة، ۱۸ منها مرتبطة بالسفر إلى إيران، وحالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى إيطاليا، وجارٍ التقصي الوبائي عن الحالة قبل الأخيرة.فيروس كورونا الجديد سلطنة عمان 14 مارس 2020 - 19 رجب 1441 12:44 AM لمواطن مرتبط بالسفر إلى إيران وحالته مستقرة Advertisements الإصابة الـ20 بفيروس كورونا المستجد في عُمان الإصابة الـ20 بفيروس كورونا المستجد في عُمان أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل حالة إصابة جديدة بمرض فيروس کورونا ۲۰۱۹ (19-COVID ) لمواطن مرتبط بالسفر إلى إيران، وحالته مستقرة. وأوضحت الوزارة أن العدد الكلي للحالات المسجَّلة في السلطنة ۲۰ حالة، ۱۸ منها مرتبطة بالسفر إلى إيران، وحالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى إيطاليا، وجارٍ التقصي الوبائي عن الحالة قبل الأخيرة. الكلمات المفتاحية ، الإصابة الـ20 بفيروس كورونا المستجد في عُمان ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإصابة الـ20 بفيروس كورونا المستجد في عُمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.