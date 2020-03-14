، فيروس كورونا يعلِّق الدراسة في ليبيا لمدة 15 يومًا ،

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أعلن محمد عماري، وزير التعليم الليبي المكلف، مساء أمس تعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية كافة بجميع مراحلها، الذي جاء بعد تشاور المجلس الرئاسي ووزيرَيْ الصحة والتعليم، واعتباره إجراءًا احترازيًّا ووقائيًّا ضمن حزمة من الإجراءات الوقائية والتوعوية التي تقوم بها الحكومة.
كما طمأن الوزير خلال تصريحه لمكتب التواصل والإعلام بالوزارة الأُسر الإدارية والتربوية التابعين للقطاع بأنه لم تُسجَّل أي حالة إصابة بفيروس كورونا، ودعا أولياء الأمور والمعلمين والموظفين لاتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، والتقليل من الوجود في أماكن التجمعات العامة.فيروس كورونا الجديد ليبيا تعليق الدراسة
14 مارس 2020 - 19 رجب 1441 12:40 AM
كإجراء احترازي بعد تشاور جهات عدة
أعلن محمد عماري، وزير التعليم الليبي المكلف، مساء أمس تعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية كافة بجميع مراحلها، الذي جاء بعد تشاور المجلس الرئاسي ووزيرَيْ الصحة والتعليم، واعتباره إجراءًا احترازيًّا ووقائيًّا ضمن حزمة من الإجراءات الوقائية والتوعوية التي تقوم بها الحكومة.
كما طمأن الوزير خلال تصريحه لمكتب التواصل والإعلام بالوزارة الأُسر الإدارية والتربوية التابعين للقطاع بأنه لم تُسجَّل أي حالة إصابة بفيروس كورونا، ودعا أولياء الأمور والمعلمين والموظفين لاتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، والتقليل من الوجود في أماكن التجمعات العامة.
، فيروس كورونا يعلِّق الدراسة في ليبيا لمدة 15 يومًا ،
المصدر : الخليج 365
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