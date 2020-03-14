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محمد بن مسعود - الدمام - قُتل وأصيب عدد من المدنيين في اليمن جراء قصف شنته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على مناطق في مدنية تعز، جنوب غرب اليمن.
وذكرت مصادر محلية أن المليشيا الحوثية قصفت بقذائف الهاون، مساء اليوم، حي الزهراء شرقي المدينة وأسفر ذلك عن مقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفل، بحسب ما ذكره موقع / سبتمبر/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية.
كما تسبب القصف الحوثي عن إلحاق أضرار بممتلكات السكان.
وخلفت هجمات تشنها مليشيا الحوثي الانقلابية على تجمعات مدنية منذ أكثر من خمس سنوات مئات الضحايا وسط المدنيين بين قتيل وجريح.ميليشيا الحوثي الإرهابية اليمن تعز
14 مارس 2020 - 19 رجب 1441 12:40 AM
قُتل وأصيب عدد من المدنيين في اليمن جراء قصف شنته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على مناطق في مدنية تعز، جنوب غرب اليمن.
وذكرت مصادر محلية أن المليشيا الحوثية قصفت بقذائف الهاون، مساء اليوم، حي الزهراء شرقي المدينة وأسفر ذلك عن مقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفل، بحسب ما ذكره موقع / سبتمبر/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية.
كما تسبب القصف الحوثي عن إلحاق أضرار بممتلكات السكان.
وخلفت هجمات تشنها مليشيا الحوثي الانقلابية على تجمعات مدنية منذ أكثر من خمس سنوات مئات الضحايا وسط المدنيين بين قتيل وجريح.
، مقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفل في قصف حوثي بمدينة تعز اليمنية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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