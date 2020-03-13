- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم سحب جل Shield المعقم لليدين من جميع مناطق المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
سحب جل Shield المعقم لليدين من جميع مناطق المملكة
يحتوي على نسبة عالية من مادة ميثانول
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت وزارة التجارة أن الفرق الرقابية بكافة مناطق المملكة سحبت اليوم منتج جل معقم اليدين “Shield”؛ لاحتوائه على نسبة عالية من مادة “ميثانول”.
وقالت التجارة في تغريدة لها عبر تويتر: بعد إعلان هيئة الغذاء والدواء بسحب (جل معقم اليدين “Shield”)؛ لاحتوائه على نسبة عالية من مادة “ميثانول”… الفرق الرقابية في وزارة التجارة بكافة مناطق المملكة تقوم بسحب المنتج وتحذّر من استخدامه. للبلاغات: 1900.
وحذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من مستحضر جل معقم لليدين يحمل اسم “Shield” من إنتاج مصنع شركة بون للصناعات الطبية؛ بسبب احتوائه على نسبة عالية من الكحول الميثيلي (ميثانول).
وأوضحت الهيئة أن بلاغات وردت حول خلل في جودة المستحضر، وبعد تحليل عينات من المستحضر ثبت احتواؤه على نسبة عالية من الكحول الميثيلي (ميثانول)، مشيرة إلى أن التعرض لنسب عالية من تلك المادة قد يسبب مخاطر صحية للمستهلك.
ودعت الغذاء والدواء المستهلكين إلى عدم استخدام المستحضر، والتخلص من الكميات الموجودة لديهم منه.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر سحب جل Shield المعقم لليدين من جميع مناطق المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.