سحب جل Shield المعقم لليدين من جميع مناطق المملكة

2020-03-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة التجارة أن الفرق الرقابية بكافة مناطق المملكة سحبت اليوم منتج جل معقم اليدين “Shield”؛ لاحتوائه على نسبة عالية من مادة “ميثانول”.

وقالت التجارة في تغريدة لها عبر تويتر: بعد إعلان هيئة الغذاء والدواء بسحب (جل معقم اليدين “Shield”)؛ لاحتوائه على نسبة عالية من مادة “ميثانول”… الفرق الرقابية في وزارة التجارة بكافة مناطق المملكة تقوم بسحب المنتج وتحذّر من استخدامه. للبلاغات: 1900.

وحذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من مستحضر جل معقم لليدين يحمل اسم “Shield” من إنتاج مصنع شركة بون للصناعات الطبية؛ بسبب احتوائه على نسبة عالية من الكحول الميثيلي (ميثانول).

وأوضحت الهيئة أن بلاغات وردت حول خلل في جودة المستحضر، وبعد تحليل عينات من المستحضر ثبت احتواؤه على نسبة عالية من الكحول الميثيلي (ميثانول)، مشيرة إلى أن التعرض لنسب عالية من تلك المادة قد يسبب مخاطر صحية للمستهلك.

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ودعت الغذاء والدواء المستهلكين إلى عدم استخدام المستحضر، والتخلص من الكميات الموجودة لديهم منه.

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