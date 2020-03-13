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ترامب: لا أعاني من أي عوارض لفيروس كورونا

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2020-03-13

ترامب: لا أعاني من أي عوارض لفيروس كورونا

أعلن حالة الطوارئ في كامل الولايات المتحدة

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لا يعاني من أي عوارض لفيروس كورونا الجديد.

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وأعلن الرئيس الأمريكي حالة الطوارئ في كامل الولايات المتحدة؛ بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتسمح حالة الطوارئ لإدارة ترامب الفدرالية بتخصيص 50 مليار دولار في شكل مساعدات تمنح للولايات والمؤسسات الصحية المحلية لمكافحة الفيروس.

وسجلت الولايات المتحدة 1701 إصابة بفيروس كوفيد-19، من بينها 40 حالة وفاة.

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