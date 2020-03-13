محمد بن مسعود - الدمام - حظر دخول الأوروبيين لمدة شهر أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ في الولايات المتحدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا. وقال ترامب في كلمة له: "نعمل بصورة جادة لمواجهة فيروس ‫كورونا، وسنوقف دخول الأوروبيين 30 يومًا بدءًا من الأربعاء، ونتوقع أن نتمكن من إجراء 5 ملايين فحص خلال الشهر المقبل".فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس الأمريكي ترامب يعلن حالة الطوارئ في الولايات المتحدة لمواجهة فيروس كورونا خالد الشاماني الخليج 365 2020-03-13 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ في الولايات المتحدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا. وقال ترامب في كلمة له: "نعمل بصورة جادة لمواجهة فيروس ‫كورونا، وسنوقف دخول الأوروبيين 30 يومًا بدءًا من الأربعاء، ونتوقع أن نتمكن من إجراء 5 ملايين فحص خلال الشهر المقبل". 13 مارس 2020 - 18 رجب 1441 Advertisements 10:47 PM اخر تعديل 13 مارس 2020 - 18 رجب 1441 11:12 PM حظر دخول الأوروبيين لمدة شهر حظر دخول الأوروبيين لمدة شهر أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ في الولايات المتحدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا. وقال ترامب في كلمة له: "نعمل بصورة جادة لمواجهة فيروس ‫كورونا، وسنوقف دخول الأوروبيين 30 يومًا بدءًا من الأربعاء، ونتوقع أن نتمكن من إجراء 5 ملايين فحص خلال الشهر المقبل". ، ترامب يعلن حالة الطوارئ في الولايات المتحدة لمواجهة فيروس كورونا ،

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