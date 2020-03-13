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58 حالة إصابة جديدة بـ كورونا في قطر

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2020-03-13

58 حالة إصابة جديدة بـ كورونا في قطر

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة في قطر تسجيل 58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد.

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وكانت قطر أعلنت إغلاق الصالات والسينما والأفراح ومناطق الأطفال؛ خوفًا من الفيروس القاتل.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي المغربية اليوم عن توقيف الدراسة في جميع المدارس والجامعات ومؤسسات التكوين ورياض الأطفال، اعتبار من يوم الاثنين القادم وحتى إشعار آخر، في خطوة احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن الدروس الحضورية سوف يتم تعويضها بدروس عن بعد، لتمكين كل المتعلمين من الاستمرار في التحصيل الدراسي.

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