- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم 27 حالة كورونا في الجزائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
27 حالة كورونا في الجزائر
توفي شخصان بسبب الفيروس
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الليلة، عن تسجيل إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لدى مواطن جزائري يبلغ من العمر 36 عاما وعاد مؤخرًا من فرنسا.
وأضافت الوزارة في بيان أن عدد المصابين بفيروس كوفيد -19 ارتفع إلى 27 حالة، فيما أبلغت عن وفاة شخصين بسبب الفيروس.
وأعلنت الجزائر تعليق رحلات الخطوط الجوية الجزائرية إلى ومن كل من المغرب واسبانيا وايطاليا وتقليصها مع فرنسا، وعطلت الدراسة في المدارس والجامعات والمعاهد، في إطار إجراءات احترازية أقرتها الحكومة عملا بتوصيات منظمة الصحة العالمية.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر 27 حالة كورونا في الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.