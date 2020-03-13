محمد بن مسعود - الدمام - حقَّق رامي منتخب السعودية للأطباق فهد ماكن المطيري المركز السابع عالميًّا في بطولة كأس العالم للرماية التي انتهت منافساتها اليوم بجمهورية قبرص. ونال المطيري الترتيب السابع بفَرْق طبق واحد عن دخول النهائي؛ ليكسر الرقم السعودي الدولي السابق بتحقيق 120 طبقًا من أصل 125 مشاركة. وشارك في البطولة 80 لاعبًا من مختلف الدول وأبطال العالم في اللعبة. المنتخب السعودي للرماية المنتخب السعودي للرماية الرامي السعودي فهد المطيري يحقق المركز السابع عالميًّا صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-13 حقَّق رامي منتخب السعودية للأطباق فهد ماكن المطيري المركز السابع عالميًّا في بطولة كأس العالم للرماية التي انتهت منافساتها اليوم بجمهورية قبرص. ونال المطيري الترتيب السابع بفَرْق طبق واحد عن دخول النهائي؛ ليكسر الرقم السعودي الدولي السابق بتحقيق 120 طبقًا من أصل 125 مشاركة. Advertisements وشارك في البطولة 80 لاعبًا من مختلف الدول وأبطال العالم في اللعبة. 13 مارس 2020 - 18 رجب 1441 10:13 PM حقَّق رامي منتخب السعودية للأطباق فهد ماكن المطيري المركز السابع عالميًّا في بطولة كأس العالم للرماية التي انتهت منافساتها اليوم بجمهورية قبرص. ونال المطيري الترتيب السابع بفَرْق طبق واحد عن دخول النهائي؛ ليكسر الرقم السعودي الدولي السابق بتحقيق 120 طبقًا من أصل 125 مشاركة. وشارك في البطولة 80 لاعبًا من مختلف الدول وأبطال العالم في اللعبة. ، الرامي السعودي فهد المطيري يحقق المركز السابع عالميًّا ،

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