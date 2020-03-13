، شاهد .. "الجامعات السعودية" تنجح في تجاوز "تعليق الدراسة" بـ"التعليم الإلكتروني" ،

محمد بن مسعود - الدمام - دون مشاكل تقنية.. مع حرص الإدارات وهيئة التدريس.. وتجاوب الطلاب

نجحت الجامعات السعودية في تجاوز " تعليق الدراسة" الاحترازي، واستمرت في عملية تعليم طلابها وطالباتها عبر تجربة "التعليم الإلكتروني".

التفاعل السريع مع الجامعات كشف مدى جاهزيتها التقنية لمثل هذه الظروف، إضافة إلى مدى حرص إدارات الجامعات وأعضاء هيئة التدريس على استمرار العملية التعليمية، كما أظهر تجاوب الطلاب والطالبات مع تعليمات الجامعات.

عدد من أساتذة الجامعات عبَّروا عبر حساباتهم الرسمية على تويتر عن مشاعرهم وسعادتهم باستمرار العملية التعليمية، وتجاوب الطلاب والطالبات؛ إذ رصدوا ردود فعل طلابهم وطالباتهم الإيجابية في تجربة التعليم الإلكتروني بعد قرار تعليق الدراسة الاحترازي في السعودية بسبب كورونا.

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