، "الصحة" تنصح بالابتعاد عن التجمعات ،

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محمد بن مسعود - الدمام - نصحت "الصحة" أفراد المجتمع كافة بالابتعاد عن التجمعات نظرًا لما تسببه من زيادة خطورة التعرُّض لفيروسات الجهاز التنفسي مثل covid-19 في الأماكن المزدحمة والمغلقة.
وأوضحت الصحة عبر إنفوجرافيك توعوي، نشرته اليوم في حسابها الرسمي على تويتر، أن الالتزام بالابتعاد عن التجمعات يساعد -بإذن الله- في عدم انتشار الفيروس، ونصحت بتجنُّب مصاحبة كبار السن ومَن يعاني أمراضًا تنفسية نهائيًّا للتجمعات، وشدَّدت على أهمية تجنُّب المصافحة نظرًا إلى أن اليدين هما أكبر سبب في نقل العدوى، وشددت كذلك على أن الخروج للتجمعات يكون للضرورة فقط.
ودعت "الصحة" أفراد المجتمع كافة لمساندة الجهود المبذولة للتصدي لهذا الفيروس، والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره.
وأهابت بالجميع إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم، وتقديم الاستشارات لهم حول كل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد، وذلك على مدار الساعة.. ونصحتهم بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها "الصحة" لتجنُّب الإصابة بالفيروسات -بإذن الله-، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة
"الصحة" تنصح بالابتعاد عن التجمعاتعبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-03-13
نصحت "الصحة" أفراد المجتمع كافة بالابتعاد عن التجمعات نظرًا لما تسببه من زيادة خطورة التعرُّض لفيروسات الجهاز التنفسي مثل covid-19 في الأماكن المزدحمة والمغلقة.
وأوضحت الصحة عبر إنفوجرافيك توعوي، نشرته اليوم في حسابها الرسمي على تويتر، أن الالتزام بالابتعاد عن التجمعات يساعد -بإذن الله- في عدم انتشار الفيروس، ونصحت بتجنُّب مصاحبة كبار السن ومَن يعاني أمراضًا تنفسية نهائيًّا للتجمعات، وشدَّدت على أهمية تجنُّب المصافحة نظرًا إلى أن اليدين هما أكبر سبب في نقل العدوى، وشددت كذلك على أن الخروج للتجمعات يكون للضرورة فقط.
ودعت "الصحة" أفراد المجتمع كافة لمساندة الجهود المبذولة للتصدي لهذا الفيروس، والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره.
وأهابت بالجميع إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم، وتقديم الاستشارات لهم حول كل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد، وذلك على مدار الساعة.. ونصحتهم بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها "الصحة" لتجنُّب الإصابة بالفيروسات -بإذن الله-، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.
13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
09:49 PM
نصحت "الصحة" أفراد المجتمع كافة بالابتعاد عن التجمعات نظرًا لما تسببه من زيادة خطورة التعرُّض لفيروسات الجهاز التنفسي مثل covid-19 في الأماكن المزدحمة والمغلقة.
وأوضحت الصحة عبر إنفوجرافيك توعوي، نشرته اليوم في حسابها الرسمي على تويتر، أن الالتزام بالابتعاد عن التجمعات يساعد -بإذن الله- في عدم انتشار الفيروس، ونصحت بتجنُّب مصاحبة كبار السن ومَن يعاني أمراضًا تنفسية نهائيًّا للتجمعات، وشدَّدت على أهمية تجنُّب المصافحة نظرًا إلى أن اليدين هما أكبر سبب في نقل العدوى، وشددت كذلك على أن الخروج للتجمعات يكون للضرورة فقط.
ودعت "الصحة" أفراد المجتمع كافة لمساندة الجهود المبذولة للتصدي لهذا الفيروس، والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره.
وأهابت بالجميع إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم، وتقديم الاستشارات لهم حول كل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد، وذلك على مدار الساعة.. ونصحتهم بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها "الصحة" لتجنُّب الإصابة بالفيروسات -بإذن الله-، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.
، "الصحة" تنصح بالابتعاد عن التجمعات ،
المصدر : الخليج 365
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