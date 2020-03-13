، "بلدية وادي جازان" تصادر مواد غذائية ومنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي ،

محمد بن مسعود - الدمام - قامت خلال جولاتها التفتيشية بإغلاق ومخالفة المحلات التي تفتقر للاشتراطات

قامت بلدية وادي جازان ممثلة بقسم صحة البيئة، اليوم الجمعة، بجولات تفتيشية على المحلات التجارية والمتعلقة بالصحة العامة بمركز وادي جازان.

وتفصيلاً، أوضح رئيس البلدية مفرح بن محمد الألمعي أن الجولة أسفرت عن مصادرة مواد غذائية منتهية الصلاحية ومنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى إغلاق ومخالفة عدد من المحلات التي تفتقر للاشتراطات البلدية.

وأشار "الألمعي" إلى أن الجولات الرقابية التي تقوم بها البلدية تأتي وفق توجيهات أمين المنطقة نايف بن سعيدان بتكثيف أعمال الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة تعزيزاً للدور الذي تقوم به الأمانة والبلديات في إطار الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

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