الغذاء والدواء تحذر:  جيل Shield يسبب أضرارًا جسيمة بصحة المستهلك

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الجمعة، من مستحضر جل معقم لليدين يحمل اسم "Shield"، ويسبب أضرارًا خطيرة بصحة المستهلك، ويستخدمه البعض في تطهير الأيدي من فيروس كورونا المستجد.

وفي بيان لها، أوضحت الهيئة، أن هذا الجل من إنتاج مصنع شركة (بون) للصناعات الطبية، ويحتوي على نسبة عالية من الكحول الميثيلي، لافتة إلى أنه وردت بلاغات حول خلل في جودة المستحضر، وبعد تحليل عينات منه ثبت احتواؤه على نسبة عالية من الكحول الميثيلي (ميثانول).

وأكدت الهيئة، أن التعرض لنسب عالية من تلك المادة (الكحول) قد يسبب مخاطر صحية للمستهلك، داعية الجميع إلى عدم استخدام المستحضر، والتخلص من الكميات الموجودة لديهم منه.

وذكرت الهيئة أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع تداوله، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ونصحت الهيئة، المستهلكين بإبلاغ المركز الوطني للتيقظ عند حدوث أي أعراض جانبية للأدوية عن طريق الرقم المجاني: 8002490000، أو الفاكس : 00966112057662، أو الرقم الموحد : 19999، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو عن طريق الرابط