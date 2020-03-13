بالصور.. مدني جدة يسيطر على حريق بمطعم ومقهى بحي السلامة

تمكنت فرق الدفاع المدني بجدة، من السيطرة على حريق شب، اليوم الجمعة، بمطعم ومقهى بحي السلامة.

‏وفي التفاصيل، قال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني: تلقى مركز العمليات الأمنية بوزارة الداخلية911 بلاغًا الساعة (13:49) يفيد بوجود حريق في بمطعم بحي السلامة، وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة.



وأضاف القرني: بوصول الفرق للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن احتراق في مطعم ومقهى مقامين على سطح مبنى مكون من ثلاثة أدوار، لافتًا إلى أن الحريق اقتصر على مساحة (400)م٢ من مساحة المطعم المقدرة بـ(2000) م٢.

وأكد القرني أنه تم احتواء الحريق وإخماده باستخدام آليات السلالم، وعن طريق اقتحام الفرق وتوغلهم بالموقع، مشيرًا إلى أنه لم ينتج عن الحادث إصابات ولله الحمد.