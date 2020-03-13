طقس السبت.. أمطار رعدية ورياح مثير للأتربة والغبار على (10) مناطق

توقعت الهيئة المهمة للأرصاد وحماية، استمرار هطول الأمطار الرعدية ونشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار، غدًا السبت.

وعبر موقعها الرسمي، قالت هيئة الأرصاد: تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية، المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والرياض)، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

ولفتت الهيئة إلى أن تلك الحالة الجوية تمتد كذلك على مرتفعات عسير والباجة ومنطقة مكة المكرمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على شمال وشرق ووسط المملكة.

وبالنسبة لحالة الرياح السطحية على البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إنها ستكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي، بسرعة 15-42 كم/ساعة، هذا مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر.

وتوقعت الهيئة، أن تكون الرياح السطحية على الخليج العربي، شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج ما بين متر ومترين.