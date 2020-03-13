60 متطوعا ومتطوعة بجملة تنمية الرياض للتوعية

وأوضح السيالي أن العدد التقديري للمستفيدين من الحملة قد يصل إلى ما يقارب 2000 شخص، وعدد المشاركين في تنفيذها 60 متطوعا ومتطوعة موزعين على عشرة مواقع في أحياء الرياض، مشيرا إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن الخطط والإجراءات الوقائية التي اعتمدها فرع وزارة الموارد والتنمية بالرياض مؤخرا بالشراكة مع بعض الجهات الحكومية والأهلية والتطوعية ذات العلاقة، للاستفادة من خبراتهم في مجال التوعية الصحية عن فيروس «كورونا»، والوقوف مع الدولة -حفظها الله- في التصدي لمخاطر انتشاره.
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