60 متطوعا ومتطوعة بجملة تنمية الرياض للتوعية

أطلق فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض حملته التثقيفية الميدانية «صحة وطن»، التي تهدف إلى توعية الجمهور الخارجي من المجتمع بمرض فيروس «كورونا الجديد»، بالتعاون مع فريق «رؤية وطن التطوعي». بدأت الحملة التي تمتد لثلاثة أيام باجتماع تنسيقي بين المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي، ومساعده علي بن سعد القباني، ومدير العلاقات بالفرع طارق العبودي، وقائد فريق رؤية وطن موسى حردي، ومديرة علاقات، للوقوف على جاهزية الحملة وكامل الاستعدادات، بعد ذلك انطلق فريق الحملة إلى الأماكن العامة وبعض الأحياء في المنطقة، لتوزيع المنشورات الإرشادية والكتيبات التوعوية التي تتحدث عن الفيروس والفئات الأكثر عرضة للإصابة به وطرق انتقاله والوقاية منه والخطوات الواجب اتباعها، بالإضافة إلى توزيع أدوات الوقاية والتطهير اللازمة مثل الأقنعة الطبية والقفازات الواقية والمعقمات وغيرها من الأدوات.

وأوضح السيالي أن العدد التقديري للمستفيدين من الحملة قد يصل إلى ما يقارب 2000 شخص، وعدد المشاركين في تنفيذها 60 متطوعا ومتطوعة موزعين على عشرة مواقع في أحياء الرياض، مشيرا إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن الخطط والإجراءات الوقائية التي اعتمدها فرع وزارة الموارد والتنمية بالرياض مؤخرا بالشراكة مع بعض الجهات الحكومية والأهلية والتطوعية ذات العلاقة، للاستفادة من خبراتهم في مجال التوعية الصحية عن فيروس «كورونا»، والوقوف مع الدولة -حفظها الله- في التصدي لمخاطر انتشاره.