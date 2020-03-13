السعودية اليوم / الصحة العالمية: أوروبا أصبحت بؤرة وباء كورونا



جنيف 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن قارة أوروبا أصبحت بؤرة وباء فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، حيث تشهد القارة عن أعداد إصابات جديدة وحالات وفيات بالفيروس تتخطاها في دول العالم الأخرى مجتمعة باستثناء الصين.

وأوضحت المنظمة أن الأعداد التي يجري التبليغ عنها في أوروبا حاليًا تتخطى الأعداد التي كانت تعلن عنها الصين في قمة تفشي الوباء لديها.

وقال مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسوس في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في مدينة جنيف السويسرية إن هناك 132 ألف حالة إصابة بالفيروس في 123 دولة، و5 آلاف حالة وفاة.

وأعلنت سويسرا عن إغلاق جميع مدارسها وفرض الرقابة على جميع حدودها مع منطقة شنجن، ومنع أي تجمعات تضم أكثر من 100 شخص حتى نهاية أبريل القادم، في ضوء تطورات فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وأعلنت الحكومة الفيدرالية عن تخصيص 10 مليار فرنك سويسري لدعم اقتصادها في مواجهة الازمة الوبائية ، وضخ سيولة في القطاعات المتضررة وبدون بيروقراطية . وبلغت حالات الإصابات بفيروس كورونا في سويسرا 1125 حالة مؤكدة ، وتزايد يومي في عدد الإصابات الجديدة بمعدل 30%.

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21:27ت م

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