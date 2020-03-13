السعودية اليوم / بلدية طريف تنفذ حملة رقابية على المنشآت الغذائية والمطاعم



طريف 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واس

شرعت بلدية محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، بتنفيذ حملة رقابية مشددة على كل ما يتعلق بالصحة العامة، شملت جميع المطاعم والبوفيهات بتوفير الكمامات وتعقيم الطاولات واستخدام الأدوات ذات الاستخدام الواحد "الشوك - الملاعق - الأطباق"، واستخدام المعقمات داخل الصالة ودورات المياه، إضافة إلى إلزام منافذ بيع المواد الغذائية بتعقيم عربات التسوق والأرفف داخل المحال بشكل مستمر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من أنتشار فيروس كورونا.

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21:09ت م

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