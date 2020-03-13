السعودية اليوم / "بيئة رفحاء" تنفذ جولة رقابية على الصيدليات البيطرية ومحلات بيع الدواجن



رفحاء 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واس

نفذت الفرق الميدانية التابعة لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رفحاء أمس، جولات رقابية علي الصيدليات البيطرية لضمان تطبيقها الأنظمة واللوائح المتعلقة ببيع وتخزين ونقل المستحضرات البيطرية، والتأكد من التراخيص وشهادة مزاولة المهنة وصلاحية الأدوية البيطرية ومن وضعها النظامي، ومدى تطبيق الإجراءات المنصوص عليها بنظام مزاولة المهن البيطرية.

وفي ذات الإطار نفذ المكتب جولات على محلات بيع الدواجن، وبيع اللحوم والدجاج لوقف أي تجاوز بيئي أو صحي لمحال الدواجن، ووزعت الفرق خلال جولاتها الميدانية الكمامات الواقية، فيما شرحت لمربين الماشية كيفية الاحتراز والوقاية من فيروس كورونا.

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21:08ت م

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