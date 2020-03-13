السعودية اليوم / بريطانيا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى مناطق محددة في أسبانيا



لندن 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واس

أصدرت وزارة الخارجية البريطانية اليوم تعميماً لرعاياها دعتهم من خلاله إلى عدم السفر، إلا في حالات الضرورة، لمناطق محددة في أسبانيا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان بهذا الصدد "ننصح بعدم السفر باستثناء الحالات الضرورية إلى مناطق مدريد ولا ريوخا وبلديات لا باستيدا وفيتوريا وميراندا دي إيبرو".

كما أوضح المتحدث أن شركات الطيران تواصل تسيير رحلاتها كالمعتاد من وإلى هذه المناطق.

//انتهى//

20:52ت م

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