السعودية اليوم / وزارة الصحة المغربية تعلن عن شفاء أول مصاب بفيروس كورونا



الرباط 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم عن شفاء أول مصاب لديها بفيروس كورونا، وهو مواطن مغربي قدم من إيطاليا منذ حوالي أسبوعين.

وأكدت الوزارة أن الحالات الأخرى المسجلة تتجاوب مع العلاج ووضعها الصحي في تحسن مستمر، باستثناء مواطنة فرنسية من أصل سينغالي توجد في وضعية حرجة بسبب إصابتها بأمراض مزمنة.

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20:30ت م

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