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هل ينتقل كورونا عن طريق الأكل؟
لم يتم تسجيل أي حالة مماثلة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد أستاذ المناعة والعدوى همام هلال عقيل، أنه حتى اليوم الجمعة لم يتم تسجيل أي حالة تم انتقال عدوى كورونا عن طريق الأكل، لا في المملكة ولا في أي دولة من دول العالم.
وأضاف في حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن ارتفاع درجة الحرارة لا يقتل فيروس كورونا، وكلام أن الفيروس يموت في درجة حرارة 30 مئوية غير صحيح.
وشدد على أن إجراءات وزارة الصحة لمقاومة كورونا مثال يحتذى في العالم كله، ومنع التجمعات إجراء هام يسعى لتقليل فرصة انتشار العدوى، متابعًا أن معقمات اليدين لا تصلح على تعقيم الأسطح من رذاذ كورونا الذي يظل على الأسطح لمدة تصل إلى 9 أيام كاملة، وهناك مواد مخصصة لتعقيمها مثل الكلورين والفينول والكحول.
وأوضح أن كورونا فيروس وليس بكتيريا، والبكتيريا هي أقوى أنواع الكائنات الدقيقة مقاومة وتحتاج إلى طريقة أقوى في الغسل والتعقيم، مشيرًا إلى أن هلع المجتمع السعودي من كورونا غير مبرر، لكن الحرص والوعي مهم.
ولفت عقيل إلى أن كورونا المستجد من نفس عائلة سارس الذي ضرب العالم في 2003، ينتقل بالرذاذ، لذلك ينصح بالبعد عن التجمعات، وغسل وتعقيم اليدين من أهم الأشياء التي تقي من العدوى.
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