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أمطار رعدية غدًا على 10 مناطق
مع نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد السبت.
وتوقعت الأرصاد أن تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية، المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والرياض، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
كما توقعت الأرصاد أن تمتد الحالة الجوية كذلك على مرتفعات عسير والباحة ومنطقة مكة المكرمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على شمال وشرق ووسط المملكة.
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